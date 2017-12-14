سلطان القاسمي يشكّل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم «71» لسنة 2017، بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

ونص المرسوم الأميري على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي برئاسة عبدالله سالم الطريفي، وعضوية كل من الدكتور طارق سلطان بن خادم والدكتور سعيد عبدالله جمعة المطوع والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصَار وسعيد غانم مطر السويدي وعبدالله حسن عبدالله النومان ومحمد خليفة الحضري. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.