عبد الله بن زايد يحضر احتفال السفارة البحرينية بالعيد الوطني للمملكة

حضر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد بن حمد صقر المعاودة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وذكرى تولي الملك مقاليد الحكم.

وهنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان السفير البحريني، وبارك للشعب البحريني الشقيق احتفالاته بهذه الذكرى الوطنية الغالية، متمنياً للمملكة الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

من جانبه، أكد السفير البحريني قوة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي ترسّخت منذ عهد المؤسسين، وأثمرت نموذجاً مميزاً بين الأشقاء.

حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات - أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعبد الله المسعود، رئيس المجلس الاستشاري الوطني، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب مجموعة من الطلبة البحرينيين الذين يتابعون دراساتهم في مختلف الجامعات والكليات في الدولة وممثلين من مختلف وسائل الإعلام.