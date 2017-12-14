خالد بن زايد يعلن إطلاق برنامج قيادات المستقبل في «زايد الإنسانية»

أطلقت مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة برنامج «قيادات المستقبل لمؤسسة زايد العليا» الخاص والهادف إلى تطوير مهارات وفنون القيادة لدى فئة الشباب بالمؤسّسة.

أعلن عن إطلاق البرنامج سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة بحضور أعضاء المجلس وعبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام بالإنابة وعدد من قيادات المؤسّسة وأعضاء البرنامج من مختلف مراكز الرعاية والأندية الرياضية التابعة للمؤسّسة.

ورش عمل

ويبلغ عدد المنضمين للبرنامج 76 موظفاً وموظّفة بالمؤسّسة من عمر 21 إلى 30 عاماً، وسيتم تنفيذ ورش عمل البرنامج من قبل خبراء «مجموعة المعارف» لمجموعات المنتسبين على مدار عام كامل سيخضع خلاله المشاركون والمشاركات للتدريب في سلسلة مكونة من عشر ورش عمل تنفذ من خلال نهج تعليمي مخلوط ما بين الحضور وجهاً لوجه والتعليم الإلكتروني، كما سيتم تدعيم جميع الدورات المقدمة بمواد دراسية ذاتية إلكترونية لمساندة المشاركين في البرنامج في رحلة التعلم الخاصة بهم.

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان إن إطلاق البرنامج يأتي بتوجيهات ودعم سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، ويهدف إلى تدريب وتأهيل عدد من كوادر المؤسّسة فئة الشباب الواعد وفق معايير مقننة وموضوعية ومراحل متعددة للخروج بصفوة من الكوادر يتم إلحاقهم ببرامج تدريبية وتعليمية وإشراكهم في موضوعات تطويرية صممت بناءً على أفضل الممارسات العالمية وهو برنامج أكاديمي يؤهل المرشحين لمسار وظيفي بوضعهم في حدود قطاعات رئيسية في المؤسّسة، وفي أماكن صنع واتخاذ القرار.

جهود

وأضاف أن البرنامج يأتي استكمالاً لجهود برنامج قيادات حكومة الإمارات في تأهيل الكوادر الوطنية وإكسابهم مهارات وأدوات المستقبل وتعريفهم بالتوجهات العالمية وأفضل الممارسات، ليأخذوا دورهم الفاعل في قيادة العمل بالمؤسّسة وفي تحويل مواقعهم الوظيفية إلى بيئات عمل مستقبلية تلتزم مبادئ الإيجابية وتحقق السعادة لجميع الموظفين والمتعاملين.

وأكد الحميدان أن البرنامج يعبر عن توجهات قيادتنا الرشيدة في العمل على استقطاب العناصر الشابة وتأهيلهم لتولي القيادة خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من أفكارهم العصرية وطموحهم نحو تطوير العمل بمجال عمل المؤسسة لخدمة الفئات المشمولة برعايتها من فئات أصحاب الهمم.