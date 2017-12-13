الطوارئ والازمات جاهزة لمواجهة تقلبات الطقس في الفترة من 15 الى 18 الجاري

اكملت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث متمثلة في جميع مراكزها وفرق ادارة الطوارئ والازمات والكوارث المحلية استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة وحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة 15 الى 18 ديسمبر الحالي ، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا معه كتله هوائية باردة من الشمال مما يؤدي الى تكاثر كميات السحب تدريجيا من يوم الجمعة ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية حسب التقارير الصادرة عن مركز الارصاد الجوية والزلازل.

ومن المتوقع ان يزداد تعمق المنخفضات الجوية العلوية والسطحية من يوم السبت الى يوم الاثنين يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفوقة من الدولة يتخللها سحب ركامية تكون مصحوبة بسقوط امطار مختلفة الشدة حسب توقعات مركز الارصاد الجوية والزلازل لدولة الامارات.

وهذا وقد قامت فرق ادارة الطوارئ والازمات والكوارث المحلية بجميع إمارات الدولة بالتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات الحكومية المعنية في مجال الطوارئ والازمات التنفيذية المحلية برفع جاهزية الفرق المختصة، استعداداً التقلبات الجوية المتوقعة.

من جهتها قامت الهيئة بالتنسيق مع فرق الطوارئ المحلية بتأكيد تمام الجاهزية للاستجابة لأي طارئ يصاحب هطول الامطار الغزيرة اثناء فترة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة من 15 الى 18 ديسمبر الحالي أي ابتداءاً من يوم الجمعة القادم.

وتهيب الهيئة بالجمهور الكريم ومرتادي البحر والمناطق الجبلية والاودية والسدود والمواقع الطبيعية اخذ الحيطة والحذر بسبب الاحوال الجوية المتقلبة التي قد تتعرض لها بعض مناطق الدولة .

كما تناشد الهيئة عدم الاقتراب من اماكن جريان الاودية والسدود والحذر من الانزلاقات الصخرية وتوخي الحذر .

ولمزيد من النصائح والارشادات تناشد الهيئة الجمهور الوصول الى قنواتها الالكترونية وبوابتها الالكترونية للاطلاع على ما اصدرته الهيئة "دليلك في الحالات الطارئة" في هذا الخصوص.