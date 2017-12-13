«الإمارات العالمي للاعتماد» يوقع اتفاقية تجارية مع لاتفيا

وقع مركز الإمارات العالمي للاعتماد شهر مايو 2017 أول اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الزراعة في جمهورية لاتفيا.

وأوضحت أمينة محمد المدير التنفيذي للمركز للبيان أن هدف الاتفاقية هو تسيير حركة التجارة بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة في لاتفيا واعتمادها للإشراف على عمليات الذبح الحلال في الجمهورية.

وقعت الاتفاقية أمينة محمد المدير التنفيذي للمركز مع يانيس دوكلافيس وزير الزراعة بجمهورية لاتفيا، وتضم الاتفاقية جميع الجهات المعنية بالمنتجات الحلال بلاتفيا ومن ضمنها التفتيش البيطري والإنتاج الحيواني والزراعي وسلامة الأغذية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

كما ضمت بنود الاتفاقية التعاون مع جهاز الاعتماد اللاتفي LATAK، والمختبر المركزي بجمهورية لاتفيا للقيام بفحص المنتجات الحلال قبل تصديرها للدولة.

وقالت أمينة محمد إن هذه الخطوة تأتي ضمن مصفوفة من الاتفاقيات والتعاون المشترك الذي يقوم به المركز على مستوى العالم كخطة استراتيجية تتم مع شركاء العمل بدول الإنتاج ولا ينحصر العمل على إيفاد مقيمين للقيام بالتدقيق على المنتجات ولكن تم دمج الجهات الكفؤة ببلد المنشأ في النظام للتحقق من كفاءة المنتجات الحلال التي ترد للدولة.