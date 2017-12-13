سيف بن زايد يطّلع على جائزتين عالميتين حصلت عليهما «الداخلية»

اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ أمس الأول في مبنى الوزارة على جائزتين دوليتين حصلت عليهما وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني ومركز وزارة الداخلية للابتكار. حيث اطلع سموه على جائزة حصلت عليها أكاديمية الدفاع المدني كأفضل ممارسة دولية في مجالات شؤون الحرائق والطوارئ من قبل مجلة «FIRE» البريطانية المعنية بالتميز في هذا المجال، وذلك في الدورة الرابعة للجائزة بمشاركة دولية واسعة لأكثر من 100 ملف دولي تنافست على 12 فئة للجائزة.

وأوضح اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية أن الجائزة الدولية التي حققتها الأكاديمية جاءت نتيجة تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الأكاديمية وفي ظل وجود نظام تدريبي وكوادر عالية التأهيل واستخدامها لمرافق وتطبيقات حديثة وذكية ترتقي للمعايير الدولية المطبقة في أكثر دول العالم تقدماً في مجالات مكافحة الحرائق والحفاظ على السلامة العامة.

كما اطلع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على شهادة اعتماد «البلاتينيوم البريطانية» لنظام الاقتراحات المؤسسي، والتي حصل عليها مركز وزارة الداخلية للابتكار في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء.

واستمع سموه لشرح موجز عن أهمية الشهادة من المقدم محمد إسماعيل الهرمودي مدير مركز وزارة الداخلية للابتكار في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، الذي أوضح أن الوزارة حققت إنجازاً عالمياً جديداً لأنظمة العمل المطبقة في تعزيز روح المبادرة لدى الموظفين، بحصولها على شهادة الاعتماد البلاتيني من جمعية الأفكار في المملكة المتحدة لرابع سنة على التوالي، ويعتبر تصنيف البلاتينيوم أعلى مستوى ضمن تصنيف للجمعية البريطانية، يليه تصنيف الفئة الذهبية، ثم الفضية فالبرونزية.

وقال مدير مركز الابتكار إن الوزارة حصلت على هذا الاعتماد، بعد اجتيازها مرحلة التدقيق الذي أجراه مدققون من الجمعية لنظام الاقتراحات المؤسسي المطبق لديها؛ من خلال إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء لتحفيز الموظفين على المشاركة باقتراحاتهم وأفكارهم، لتحسين أداء وإنتاجية الموظفين، وتطوير بيئة العمل، وزيادة نسبة رضا المتعاملين.