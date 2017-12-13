نهيان بن مبارك: الإمارات تجسد المحبة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تجسد أصدق صور التسامح والتعاون والمحبة، مشيراً معاليه إلى أهمية تضافر الجهود الدولية نحو استمرار تجذير قيم المسؤولية في التسامح والإخاء. جاء ذلك خلال استقبال معاليه في قصره أمس نورلان إرميكبايف وزير الأديان والمجتمع المدني في جمهورية كازخستان بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة والدكتور عبدالله المعتوق المستشار في الديوان الأميري بدولة الكويت، والمفتي الشيخ الدكتور عزيز حسانوفيتش رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا وعدد من المشاركين في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.