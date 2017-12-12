محمد بن راشد: الدول التي لا تواكب سرعة التغيرات تخاطر بالتأخر لسنوات طويلة

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن العالم العربي يمر بتغيرات متسارعة سياسيا واقتصاديا والدول التي لا تواكب سرعة التغيرات تخاطر بالتأخر لسنوات طويلة.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر إن متغيرات العام 2018 ستكون إيجابية على دولة الإمارات لأنها الأكثر استعداداً على المستوى السياسي ولاقتصادي والعلمي، بفضل قاعدة اقتصادية متنوعة وحركة تجارة دولية قوية.

وجاء في تغريدات سموه "أثناء حضوري اليوم المنتدى الاستراتيجي العربي .. والذي نحاول من خلاله استشراف العام المقبل ٢٠١٨ سياسيا واقتصاديا .. العالم العربي يمر بتغيرات متسارعة سياسيا واقتصاديا.. والدول التي لا تواكب سرعة التغيرات تخاطر بالتأخر لسنوات طويلة".

وأضاف "متغيرات 2018 ستكون محصلتها إيجابية لدولة الإمارات لأنها الأكثر استعدادا سياسيا واقتصاديا وعلميا.. لدينا قاعدة اقتصادية متنوعة.. وحركة تجارة دولية قوية.. وخبرات كبيرة تؤهلنا للتعامل والاستفادة من كافة متغيرات 2018 الاقتصادية"

وأكد "لدينا دول عربية كبرى ستشهد إصلاحات اقتصادية ضخمة العام القادم .. ومتفائل بعام 2018 اقتصاديا .. ونأمل أن يكون عام 2018 عام انفراج لبعض الأزمات العربية الحادة".

 

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