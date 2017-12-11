محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء السنغافوري ويبحثان تعزيز علاقات الصداقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في قصر البحر اليوم - معالي تيو تشي هين نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن الوطني في جمهورية سنغافورة والوفد المرافق.

ورحب سموه بزيارة المسؤول السنغافوري وبحث معه تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها.. مشيدا سموه بالحرص المتبادل على الدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة من العمل الثنائي.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ والمسؤولين والوفد المرافق للمسؤول السنغافوري.