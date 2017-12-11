الافتتاح التجريبي لـ «سفاري دبي» غداً

أعلنت بلدية دبي عن الافتتاح التجريبي لمشروع سفاري دبي غداً الثلاثاء، بعد أن أكملت كافة الاستعدادات اللازمة للافتتاح.

ودعت البلدية كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والتواصل الاجتماعي والإعلاميين لحضور جولة خاصة بالافتتاح التجريبي صباح الغد، بعد أن قام المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ومساعدوه ومدير المشروع ومديرو الإدارات بزيارة تفقدية أخيرة أمس للتأكد من جاهزية المكان للافتتاح التجريبي.

وسيقوم المسؤولون وكافة الإعلاميين بزيارة للحديقة بالكامل والجزء الخاص بالسفاري من خلال ركوب السيارات الخاصة المجهزة والإجابة عن أسئلة واستفسارات الإعلاميين لنقل الصورة والانطباع الأول عن المكان للجمهور الذي طالما انتظر افتتاح هذا المشروع السياحي العملاق، وفقاً لخالد السويدي مدير إدارة المرافق الترفيهية.

وكانت بلدية دبي انتهت من نقل الحيوانات الموجودة في حديقة الحيوانات السابقة القديمة في منطقة جميرا على دفعات خلال الأسابيع القليلة الماضية ووضعها في حاضنات تمهيداً لنقلها إلى بيئتها الجديدة في السفاري، عوضاً عن العديد من أسراب وعائلات الحيوانات المفترسة والبرية من مختلف أنحاء العالم خلال العامين الماضيين وأثناء تشييد المشروع، حيث تم توزيعها بتأنٍ ودراسة تامة لأنواعها وخصائص حياتها ونقلها تدريجياً من الحاضنات فور وصولها وبعد تأقلمها ثم إعادة توزيعها في الحديقة حسب مكانها المحدد لها.

ويعد مشروع سفاري دبي واحداً من أضخم المشاريع الترفيهية في المنطقة حيث سيضم حديقة على مساحة شاسعة بالإضافة إلى منطقة السفاري، والخدمات الأخرى كالألعاب والكفتيريات والمصليات والحمامات وأماكن بيع الهدايا التذكارية وغيرها سيتم الكشف عنها صباح الغد.