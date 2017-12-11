94%الثقة العامة بوسائل الإعلام الإماراتية

أظهرت نتائج دراسة أعلن عنها المجلس الوطني للإعلام، أمس، أن المعدل العام لثقة المجتمع بالإعلام الإماراتي بلغ 80.5%، في حين بلغت الثقة العامة بوسائل الإعلام الإماراتية (الثقة الانطباعية) 94%. وهدفت الدراسة، التي حملت عنوان «مؤشر الثقة بوسائل الإعلام في الإمارات»، وأجراها المجلس بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، إلى تعرُّف الأنماط العامة لاستخدامات وسائل الإعلام، ومعرفة مصادر الأخبار التي يعتمد عليها الجمهور، ومعرفة اتجاهات الثقة بالإعلام. وبينت الدراسة التي شملت 2500 شخص أن نسبة الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية بلغت 93.5%، في حين وصلت نسبة الثقة بالمحتوى الإعلامي التحليلي الذي يشمل مواد الرأي والتحليلات والتعليقات الخاصة بشؤون الإمارات إلى 78.7%.

وبينت الدراسة أن نسبة اعتماد الجمهور الإماراتي على وسائل الإعلام الإماراتية للحصول على الأخبار تصل إلى 63%. وأظهرت النتائج أن اعتماد الجمهور على القنوات التلفزيونية كمصدر للأخبار والمعلومات في الظروف العادية يصل إلى 30%، ومواقع التواصل الاجتماعي إلى 37%(فيسبوك وتويتر)، والصحف 10%، والمواقع الإخبارية الإلكترونية إلى 8%، والمحطات الإذاعية إلى 5%.