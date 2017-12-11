شرطة أبوظبي تبدأ إصدار الملكيات الدائمة للمركبات

بدأت شرطة أبوظبي، بإصدار الملكيات الدائمة للمركبات، ضمن مواصلة تحول خدماتها إلى المنظومة الذكية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح العميد إبراهيم ناصر الشامسي مدير مديرية ترخيص الآليات والسائقين أن الملكية الدائمة للمركبات التي بدأ العمل بها اعتباراً من الشهر الجاري، تصدر لمرة واحدة للمتعامل، من دون تدوين بيانات الانتهاء عليها أو بيانات التأمين، كما يتم إصدار ملكية دائمة جديدة في حال تغيير بيان الملكية كالنقل والرهن أو أي بيانات أخرى تتعلق بملكية المركبة.

وأضاف، إنه يتطلّب إجراء الفحص الفني في حال تجديد المركبة، للتأكد من سلامة المركبة وسريان تأمينها، وتعفى المركبات الجديدة من الفحص التي لم يمضِ عليها 3 سنوات من تاريخ التسجيل والدخول للمواقع الإلكترونية والأجهزة الذكية للتجديد.

وأكد عدم حاجة الملكية الدائمة إلى ملصق يبين انتهاءها، إذ سيتم إشعار أصحاب المركبات بالتجديد قبل شهر من تاريخ الانتهاء عبر الرسائل النصية، وبإمكان العميل التأكد من انتهاء الملكية عن طريق التطبيقات الذكية لشرطة أبوظبي.

وذكر أنه يمكن استخراج شهادة «لمن يهمه الأمر» من الترخيص لتوضيح سريان الملكية في حال رغبة المتعاملين السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.