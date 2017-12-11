محمد بن زايد ووزير الخارجية البريطاني يبحثان مواجهة تحديات الإرهاب لتحقيق استقرار المنطقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الشاطئ، بوريس جونسن وزير الخارجية البريطاني الذي يزور البلاد حالياً في إطار جولة له في دول المنطقة.

ورحب سموه بزيارة وزير الخارجية البريطاني وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، في ظل ما يربطهما من علاقات تاريخية ومتميزة تشهد على الدوام نمواً وتطوراً.

وتناول اللقاء المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة -ومنها الإرهاب والتطرف والعنف- من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وفيليب بارهام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق لوزير الخارجية البريطاني.