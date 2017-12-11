عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع بريطانيا واليابان

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سبل توطيد علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات وبريطانيا واليابان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، كلاً على حدة، بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا، وتارو كونو، وزير خارجية اليابان. وجرى، خلال اللقاءين اللذين عُقدا في الديوان العام للوزارة بأبوظبي، استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة ومجمل الأحداث والتطورات الراهنة، كما تم تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير خارجية بريطانيا، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، وأكد سموه أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبريطانيا في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، أكد بوريس جونسون عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين والحرص المستمر على تعزيز التعاون الثنائي، وأشاد بما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل مسيرة التطور التي تحظى بها الدولة على مختلف الصعد.

علاقات مع اليابان

كما جرى، خلال لقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع المسؤول الياباني، بحث توطيد أوجه التعاون المشترك بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطيران والطاقة. ‎ورحب سموه بزيارة وزير الخارجية الياباني، مشيداً سموه بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في شتى المجالات. ‎من جانبه، أكد تارو كونو عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها في شتى المجالات.

‎وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من الشركاء الاستراتيجيين لليابان، وأن هناك تعاوناً مشتركاً بين البلدين في مجالات عدة، مشيداً بالنهضة الحضارية ومسيرة التقدم التي تزخر بها دولة الإمارات، والمكانة الرائدة التي تحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

‎حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة.