سيف بن زايد يبحث التعاون الأمني مع سنغافورة

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أبوظبي أمس تيو تشي هين نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة والوفد المرافق.

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية.

حضر اللقاء اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس المجلس التنفيذي بالوزارة واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من ضباط وزارة الداخلية، كما حضر اللقاء صامويل تان تشي تسي سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين الإماراتي والسنغافوري.