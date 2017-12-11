«بلدية أبوظبي»: حدائق ذكية في مدينة خليفة مع نهاية 2018

أعلن المهندس أحمد راشد العيسائي رئيس قسم جودة المواد في بلدية مدينة أبوظبي، أن البلدية تعتزم إدخال الأنظمة الحديثة والألعاب الذكية للحدائق الثلاث والملاعب في مدينة خليفة مع نهاية العام المقبل 2018، بما فيها أعمدة الإنارة الموفرة للطاقة.

وأكد أن أبوظبي تسابق المدن العالمية عبر تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة واستخدام أحدث المعدات والمواد التي من شأنها أن تعزز من الكفاءة البيئية، فضلاً عن تزويد المتنزهات بمعدات متطورة يمكن التحكم فيها باستخدام التطبيقات الذكية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش «الملتقى الأول للرؤية المستقبلية للحدائق والمتنزهات الترفيهية - الألعاب والأرضيات المطاطية» الذي نظمته بلدية مدينة أبوظبي في مقرها الرئيسي بشارع الشيخ زايد بن سلطان، بمشاركة المختصين والمعنيين ببلدية مدينة أبوظبي، والوحدات الفنية بمراكز البلديات الخارجية، إضافة إلى مشاركة المتخصصين من بلديتي منطقة العين ومنطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبحضور شركات التطوير الحضري والعقاري، والمكاتب الاستشارية وشركات التنفيذ، والشركات الموردة للألعاب والأرضيات المطاطية، وشرائح المجتمع المختلفة.

من جانبه أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي خلال كلمته في افتتاح أعمال الملتقى أن الملتقى الأول حول الرؤية المستقبلية للحدائق والمتنزهات الترفيهية في مدينة أبوظبي، والذي يتمحور حول (الألعاب والأرضيات المطاطية)، يهدف إلى تحقيق أرقى المعايير الخاصة بإنشاء وتهيئة ملاعب وأماكن الترفيه المخصصة للأطفال، وكذلك إنشاء الحدائق والمتنزهات وفقاً لأفضل الخدمات والمواصفات العالمية، وخصوصاً على صعيد الأمن والسلامة، وصحة مستخدمي هذه المرافق.

وأضاف القبيسي أن هذا الملتقى يندرج ضمن إطار رؤية أبوظبي للتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق قامت بلدية مدينة أبوظبي بتنفيذ وتطوير الكثير من الحدائق والملاعب الرياضية، من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة في مجال الأرضيات المطاطية والألعاب في المشاريع المختلفة، كما نهدف من وراء هذا الملتقى إلى الاطلاع على أفضل التقنيات في مجال الأرضيات المطاطية والألعاب بصورة عامة والمواد الأولية المستعملة، والتعرف على المعايير والمواصفات المتبعة بالمصانع، وسبل تحسين ضبط الجودة.

في الإطار ذاته يأتي الملتقى بهدف مواكبة آخر المستجدات في مجال الأرضيات المطاطية والألعاب، وللتعرف على المعايير والمواصفات المتبعة بالمصانع المحلية ومقارنتها بالمعايير العالمية. كما حفل الملتقى بمحاضرات وأوراق عمل قدمها متخصصون حول المواصفات والجودة والتصميم والتخطيط في مجال الألعاب والأرضيات ومن ضمنهم بوريس فابينسكي.وفي محاضرة أخرى تناولت كارينا جلاتشير مقدمة المعيار القياسي للمتنزهات العامة المتاحة والمساحات الخضراء. أما المحاضرة الثالثة فجاءت حول أسس التخطيط لإنشاء ملاعب الأطفال قدمها المحاضر ألان روز.وفي المحاضرة الرابعة قدم الدكتور سيمون ميلر محاضرة حول شهادات المطابقة للمشاريع في أبوظبي.