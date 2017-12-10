الوطني للإعلام يعلن نتائج دراسة «مؤشر ثقة المجتمع بالإعلام الإماراتي»

كشف المجلس الوطني للإعلام أن مجتمع الإمارات يعتمد بالدرجة الأولى في الحصول على الأخبار على محطات التلفزة في الحالات الطارئة والأزمات بنسبة33 بالمائة.

كما كشفت الدراسة التي نفذها المجلس تحت عنوان "ثقة المجتمع الإماراتي بالإعلام الإماراتي" بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني أن مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات فيس بوك جاء في المرتبة الثانية. من ناحية اعتماد المجتمع على مصادر الأخبار حيث بلغت نسبة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي 22 بالمائة.

واحتلت الصحف المرتبة الثالثة من ناحية الاعتماد على الأخبار من قبل الجمهور بنسبة 12 بالمائة.

وبلغت نسبة الثقة من قبل مجتمع الإمارات في الجوانب المهنية والأخلاقية لوسائل الإعلام الإماراتية نحو 93.5 بالمائة.

وبلغت نسبة الثقة بمواد الرأي والتحليل الخاصة بشؤون الإمارات 78.7 بالمائة.

وتؤكد محصلة الدارسة أن معدل الثقة العامة بوسائل الإعلام الإماراتية بشكل عام هو 80.5 بالمائة.