المري: شرطة دبي حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والمراجعين من داخل وخارج القيادة تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لإسعادهم، جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العميد جمال سالم الجلاف، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة.

وبدأ اللواء عبد الله خليفة المري جولته في الإدارة بتفتيش الطابور العام، ومن ثم زار مبنى الاستقبال الخارجي في القيادة العامة لشرطة دبي واطلع على خدمات الإدارات العامة. ووجه القائمين على تلك الخدمات بعدد من الملاحظات لإسعاد المتعاملين.

وعقب ذلك تفقد القائد العام الإدارات الفرعية والأقسام وشملت الجولة مركز إدارة المعرفة وإدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، وإدارة الشؤون الإدارية ومكتب ضمان الجودة، واطلع سعادته على اهم المشاريع التي تنفذها إدارة المعرفة مثل برنامج صناعة المعرفة الذي يهدف إلى حصر جميع الممارسات الناجحة في برامج التميز التي تنظمها شرطة دبي بهدف تحويلها إلى برامج تعليمية تدريبية، وذلك من خلال برنامج الكتروني ذكي يقوم بمعالجة جميع الممارسات الناجحة وتحويلها إلى برامج علمية، و برنامج اكتساب المعرفة الذي يهدف إلى استثمار المعارف التي يتم التحصيل عليها من خلال المؤتمرات والمهمات الخارجية، وذلك بهدف تطويرها وتطبيقها في القيادة العامة لشرطة دبي، وبرنامج المشاريع المعرفية الذي حقق في العام الجاري اكثر من 30 مشروعاً معرفياً وسيتم تقييمها خلال الفترة المقبلة ليتم عرضها ملتقى حصاد المعرفة لعام 2018.