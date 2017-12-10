نجاح زراعة إبهام ليد طفلة في مستشفى توام

أجرى فريق طبي بمستشفى توام في مدينة العين عملية جراحية ناجحة متقدمة لإعادة زراعة السبابة لتعمل كإبهام لطفلة مواطنة تبلغ من العمر سنتين ولدت بتشوه خلقي في إصبع الإبهام.

تم خلال العملية إجراء العديد من التقنيات الطبية كتشريح الأعصاب والأوعية الدموية تحت المجهر و تقصير وإعادة وضع العظام بزاوية خاصة.

وقال الدكتور عمار الضامن جراح التجميل في مستشفى توام - الذي قاد الفريق الجراحي - إن العملية التجميلية والعلاجية التي تم إجراؤها شهدت نجاح منقطع النظير بعدما تحسنت وظيفة اليد و بدأت الطفلة في استخدامها بشكل صحيح.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله النقشبندي المدير الطبي لمستشفى توام: إن مثل هذه النجاحات تثبت مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى توام الذي يقدم خدمات طبية شاملة.

وأعربت والدة الطفلة عن سعادتها بقدرة ابنتها على استخدام يدها بشكل طبيعي إضافة إلى أن الشكل الجمالي لليد أصبح طبيعياً إلى حد كبير وهو ما يعود بأثر إيجابي على الجانب النفسي لها مستقبلاً شاكرة فريق العمل الجراحي الذي أشرف على هذه العملية.