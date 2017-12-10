شرطة الشارقة تُطلق 100 رقم من الفئة 3 لـ«البيع المباشر»

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» الشركة الرائدة بالمزادات العلنية والإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط، الباقة الثالثة من الأرقام المميزة للوحات السيارات، من خلال البيع المباشر وتتضمن (100) رقم من الفئة الثالثة، بواقع 50 رقماً رباعياً و50 رقماً خماسياً، وهي المرة الثالثة التي يتم طرح أرقام لوحات الشارقة المميزة بأسلوب البيع المباشر إلى الجمهور في الإمارة.

وقال العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة: إن القيادة العامة لشرطة الشارقة أطلقت الدفعة الجديدة من الفئة الثالثة بأسلوب البيع المباشر وتضم 100 رقم مميز، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لكل أفراد المجتمع الراغبين باقتناء لوحات مركبات تحمل أرقاماً مميزة، وذلك سعياً من القيادة العامة لشرطة الشارقة لتقديم أرقى الخدمات وأفضلها للجمهور في الإمارة، وفق أعلى معايير الجودة والتميز وأفضل الممارسات العالمية.

من جهته قال عمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات: إن طرح الـ 100 رقم الجديد بأسلوب البيع المباشر بـ 50 رقماً رباعياً و50 رقماً خماسياً وللمرة الثالثة في إمارة الشارقة هو مصدر سعادة للإمارات للمزادات.