انطلاق منتدى المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط 2017 غداً

تنطلق غداً أعمال منتدى المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط، في دورته الثالثة، الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع جمعية إدارة المخاطر الأميركية، ويستمر يومين في فندق حياة ريجنسي كريك هايتس دبي، بحضور نخبة من المختصين العالميين والخبراء والمسؤولين وصناع القرار.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «حرصنا على تنظيم مثل هذه المنتديات، التي تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ونشر الوعي حول إدارة المخاطر والتعريف بأهميتها في العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن إدارة المخاطر أصبحت أمراً ضرورياً في ظل حرص الدولة والحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وأن المشاركة في الفعاليات العالمية والإقليمية المتعلقة بإدارة المخاطر وتطورها يسهم في زيادة المعرفة في إدارة المخاطر في الدولة».

وأَضاف اللواء محمد المري: إن تنظيم المنتدى هذا العام جاء بعد النجاحات التي حققها في سنواته الماضية، والتفاعل الإيجابي الواسع له، وجاءت نتائج استبيان الرأي الذي تم استطلاعه خلال المنتدى في دورته الماضية، جميعها إيجابية، حيث وصلت نسبة الرضا فيه 96%، ووصلت نسبة المهتمين لحضور المنتدى في دورته القادمة لهذا العام إلى 94%، ما يعكس أهمية المنتدى ونجاحه لتحقيق الهدف المرجو.

وأفاد اللواء المري أن برنامج المنتدى سيضم مجموعة من الكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية حول إدارة المخاطر، حيث سيتناول في يومه الأول 4 جلسات نقاشية، ستركز الجلسة الأولى على اتخاذ القرارات الحاسمة بناء على البيانات المرتكزة، وستتناول الجلسة الثانية استمرارية إدارة الأعمال والمرونة والمخاطر الجغرافية السياسية، بينما ستناقش الجلسة الثالثة كيفية تحديد المخاطر الإلكترونية واتخاذ الإجراءات الاستراتيجية، أما اليوم الثاني والأخير من جدول أعمال المنتدى فسيتناول مواضيع حول المساعدات الإنسانية أثناء الأزمات، وإدارة مشاريع المخاطر تحت عنوان «أكثر أهمية مما تتصور».