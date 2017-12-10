"الأمن السياحي" في دبي تستقبل 1399 اتصالاً منذ بداية العام

أكد الرائد مبارك موسى مدير إدارة الأمن السياحي في شرطة دبي بالوكالة أنه تم استقبال 1399 اتصالاً من السائحين في دبي منذ بداية العام، تضمنت طلب مساعدة أو استفسار أو شكاوى، وأنه تم حلها جميعاً، منوهاً بانخفاض الاتصالات مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 1918 اتصالاً، وذلك بسبب المتابعة والرقابة التي تقوم بها الإدارة على كل المنشآت السياحية في دبي منها الفنادق وأماكن السفاري وشركات السياحة وغيرها، وأنه تم تحويل 186 مخالفة إلى الجهات المختصة تتعلق بعدم الالتزام لتلك الشركات.

وقال الرائد مبارك إن دبي استقبلت 11 مليوناً و58 ألف سائح منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وإنه مقارنة بهذا العدد فإن عدد الشكاوى أو الاستفسارات نسبة لا تذكر، مؤكداً أنه خلاف ذلك تتلقى الإدارة طلبات من داخل الدولة وخارجها تتعلق بالرغبة في زيارة دبي، والتقاط الصور مع السيارات الفارهة والتي يبلغ عددها 15 سيارة، وتم تلبية أغلبها.

وأشار الرائد مبارك إلى أنه ضمن الحالات التي تدخلت فيها الإدارة فقدان سائحة من الجنسية الصينية تبلغ من العمر 70 عاماً للمجموعة التي كانت معها أثناء تواجدهما في السوق القديم في دبي، ولم يكن بحوزتها أي مستندات أو هوية، حيث رآها أحد التجار وكانت دورية قريبة في المنطقة فأخبرهم وقاموا بالتحري عن الأمر، وبعد محاولات عدة للاستفسار منها باللغة الصينية عن أي معلومات عن الفندق الذي تقيم فيه تمكن فريق من الإدارة من توصيلها إلى الفندق والاطمئنان عليها.

ولفت الرائد مبارك إلى أن عدد الدوريات الفارهة التابعة للإدارة تبلغ 15 دورية، 3 منهم بقيادة العنصر النسائي وأن أماكن تمركزهم في المناطق السياحية مثل دبي مول والمارينا والجي بي ار وسيتي ووك، وأن هذه الدوريات تقوم بعملها الأمني إلى جانب الترويج السياحي.

وأفاد موسى بأن كل مناطق السفاري والبالغ عددها 40 مخيماً منهم 33 في العوير و7 في منطقة مرغم تخضع للتفتيش والرقابة من حيث الحصول على التراخيص اللازمة لسائقي سيارات السفاري والالتزام بقوانين الأمن والسلامة.