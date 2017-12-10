حنيف القاسم: سجل حافل للإمارات في دعم اللاجئين

أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن سجل دولة الإمارات حافل بالمبادرات والمساعدات التي تدعم بها اللاجئين والمتضررين وتخفف المعاناة التي يواجهونها جراء الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم.

وثمن معاليه - في بيان له بمناسبة «اليوم الدولي لحقوق الإنسان» الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام - جهود الإمارات في تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية والحياتية لأبناء الروهينغا بشكل مكثف ومستمر من خلال جسر جوي متخصص في هذا الشان تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

من جانب آخر، أعلن معالي الدكتور القاسم أن مركز جنيف سيعقد حلقة نقاشية يوم الخميس المقبل في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بشأن موضوع «الهجرة والتضامن الإنساني: تحديات وفرص لأوروبا والشرق الأوسط» بحضور ممثلين من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين واللجنة الدولية الكاثوليكية للهجرة والمركز الأوروبي للسلم والتنمية حيث يعرضون رؤاهم بشأن الحاجة إلى تعزيز نظام لحقوق الإنسان قائم على القيم والتصدي للأثر السلبي الذي خلفته أزمات اللاجئين والمهاجرين التي طال أمدها.