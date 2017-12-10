انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الشهر الجاري

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تتأثر الدولة خلال الشهر الجاري بامتداد المرتفع السيبيري من الشمال مصاحباً معه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف.

ويبدأ فصل الشتاء يوم 23 من شهر ديسمبر حيث يعد آخر شهور فصل الخريف جغرافياً، وأحد أشهر الشتاء مناخياً، حيث تنخفض معدلات الحرارة العظمي والصغرى بمقدار 3-6 درجات عن شهر نوفمبر.

ويؤثر على الدولة أيضا خلال هذا الشهر منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة لتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من المطر قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً وسجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر بواقع 325.2 ملم على مطار الفجيرة في سنة 1995.

ووفقاً لإحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية فإن متوسط درجة الحرارة خلال ديسمبر يتراوح ما بين 18 و22 درجة مئوية متوسط درجة الحرارة العظمى بين 22 ـ 27 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 13 و16 درجة مئوية وأعلى درجة حرارة 37 درجة مئوية في سويحان سنة 2016 فيما سجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2004 والتي بلغت -0.7 درجة مئوية

كما تشير البيانات إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية في شهر ديسمبر كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 20 يوم ضباب و5 أيام ضباب خفيف.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً يوجه عام ومغبراً أحياناً والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً فوق البحر ومثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.