أمل القبيسي تفوز بجائزة أفضل رئيس برلمان عربي

منح الاتحاد البرلماني العربي معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، «جائزة التميز البرلماني لفئة رؤساء البرلمانات العربية»، تقديراً للإسهامات والإنجازات البرلمانية المتميزة لمعاليها على المستويين الوطني والعربي والصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك خلال أعمال الدورة الـ22 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط.

وتأتي الجائزة تقديراً لما تحقق للمجلس الوطني الاتحادي من تطور وتميز، في ظل رئاسة معاليها المجلس على المستويات كافة، التشريعية والرقابية والإدارية، وما أطلقته من مبادرات ومشاريع وبرامج برلمانية رائدة على المستويين الوطني والدولي، فضلاً عن إسهاماتها الكبيرة في تطوير منظومة العمل وتطوير الأداء البرلماني في المجلس من خلال الخطة الاستراتيجية للأعوام 2016 ـ 2021، التي تمثل خطوة غير مسبوقة وكأول استراتيجية برلمانية على المستويين الخليجي والعربي، إضافة إلى المبادرات المجتمعة والنشاط المتميز وغير المسبوق على صعيد الدبلوماسية البرلمانية عربياً ودولياً الذي حقق شراكات فاعلة مع جميع المنظمات الدولية والمؤسسات البرلمانية على جميع المستويات.

وأهدت معالي الدكتورة أمل القبيسي هذه الجائزة العربية المرموقة، التي يفوز بها لأول مرة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».كما أهدت الجائزة إلى شعب الإمارات الكريم على الثقة الغالية والدعم الكبير للمجلس الوطني الاتحادي، مؤكدةً أن التميز في دولة الإمارات بات ثقافة عمل تقتدي بنهج وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وثمنت معاليها الدور الفاعل لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وجميع موظفي الأمانة العامة في المجلس لتقديم الدعم للجهود المشتركة.

كما أعربت عن تقديرها للاتحاد البرلماني العربي وجهوده المحفزة للتعاون البرلماني العربي والارتقاء بالعمل البرلماني في المؤسسات التشريعية العربية، مشيرة إلى أن الجائزة هي بمنزلة تقدير للدور الحيوي الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في دعم وتعزيز العمل الجماعي البرلماني على الصعيدين العربي والدولي، وفي خدمة الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها ومصالحها، خلال المشاركة في الفعاليات والأنشطة البرلمانية الإقليمية والدولية.

وتقدمت بالشكر إلى معالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي على هذه الثقة الكبيرة. وأشارت معاليها إلى أن الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي باتت تؤدي دوراً فاعلاً في دعم ومساندة الدبلوماسية الرسمية للدولة وللقضايا الخليجية والعربية، سواء في المحافل البرلمانية الدولية، أو عبر تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، والتواصل مع برلمانات هذه الدول، والدفاع عن مواقف الدولة، وشرح سياستها الخارجية ووجهات نظرها حيال مختلف القضايا والموضوعات، وإبراز إنجازاتها الحضارية والتنموية.وأكدت معاليها أن التعاون العربي المشترك والعمل الجماعي العربي لا يكتملان إلا بتضافر جهود الدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية، ولذا حرصت على تضمين الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي للأعوام 2016 ـ 2021 أهداف استراتيجية محورية تتعلق بتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، باعتباره نبض الشعوب العربية والمؤسسة البرلمانية الجامعة التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل بين الدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية.

نموذج

وأوضحت معالي الدكتورة القبيسي، أمس، أن استراتيجية المجلس تعد نموذجاً للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي يقدم كل ما هو أفضل، ويكوّن مجلساً وطنياً فاعلاً يسهم في تحقيق تطلعات شعب الاتحاد، ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتعزيز مكانة الدولة عالمياً. وعبّر عدد من رؤساء البرلمانات على المستويين الخليجي والعربي عن سعادتهم بفوز معالي الدكتورة أمل القبيسي بجائزة التميز البرلماني.