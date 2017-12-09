الإمارات تشهد زخات شهب التوأميات الخميس المقبل

ستشهد سماء الامارات ودول العالم زخات شهب التوأميات وذلك ليلة الخميس المقبل وسيمكن مشاهدتها تحترق مخلفة وراءها ذيلاً لامعاً عادة ما يكون أصفر اللون.

وتسمى هذه الشهب باسم التوأميات لأنها تبدو للناظر من الأرض وكأنها تنطلق من كوكبة التوأمين ، وسبب حدوثها هو عبور الأرض ببقايا الكويكب فايتون الذي يعتقد العلماء أنه نواة مذنب و لهذا فإنه يخلف بقايا من الجسيمات صغيرة في الفضاء كلما اقترب من الشمس وتأثر بحرارتها .

يُذكر أن هذه الزخة الشهابية تحدث بشكل سنوي وتتكرر في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 14 ديسمبر ، ولا يحتاج راصدها إلى استعمال التلسكوبات أو المناظير الفلكية إذ يمكن رصدها بالعين المجردة في المناطق البعيدة عن إضاءة المدن.

ويقدر علماء الفلك عدد الشهب التي تحترق فوق قبة السماء بحوالي 120 شهاباً في الساعة عند الذروة.