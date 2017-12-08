فيديو.. أمطار الخير تهطل على مناطق متفرقة من الدولة

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار، تراوحت ما بين غزيرة ومتوسطة.

وهطلت أمطار خفيفة على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، كما شهدت مناطق متفرقة في دبي هطول أمطار متوسطة وغزيرة.

كما شهدت الفجيرة ورأس الخيمة هطول أمطار متوسطة وغزيرة.