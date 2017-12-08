فيديو.. أمطار الخير تهطل على مناطق متفرقة من الدولة

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار، تراوحت ما بين غزيرة ومتوسطة.
وهطلت أمطار خفيفة على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، كما شهدت مناطق متفرقة في دبي هطول أمطار متوسطة وغزيرة.
كما شهدت الفجيرة ورأس الخيمة هطول أمطار متوسطة وغزيرة.
#أمطار_الخير الجمعة 8-12-2017 طريق جبل جيس حاليا@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DvXLHpEpua— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2017
#أمطار_الخير تتساقط على شارع مليحة حاليا@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RJ2143cFyn— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2017
#أمطار_الخير الجمعة 8-12-2017 شارع دبي العابر حاليا @NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/puStj4oxKO— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2017
زخات المطر تتساقط على #دبي حالياً#أمطار_الخير @NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SCalpiGpY2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2017
#أمطار_الخير على رأس الخور في #دبي حالياً— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2017
@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GloyiuvaWz
#أمطار_الخير تهطل اليوم على #أم_القيوين— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2017
@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4573Qp8lUW
#أمطار_الخير .. أمطار خفيفة على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2017
تصوير ــ سيف الكعبي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hrYLD4SibN
#أمطار خفيفة ومتوسطة على #أبوظبي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eJezAvnqFQ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2017