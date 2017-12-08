فيديو.. أمطار الخير تهطل على مناطق متفرقة من الدولة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:
طباعة Email

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار، تراوحت ما بين غزيرة ومتوسطة.

وهطلت أمطار خفيفة على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، كما شهدت مناطق متفرقة في دبي هطول أمطار متوسطة وغزيرة.

كما شهدت الفجيرة ورأس الخيمة هطول أمطار متوسطة وغزيرة.

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon