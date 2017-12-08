محمد بن زايد ووزير الدفاع البرازيلي يستعرضان التطورات الإقليمية والدولية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع راؤول جانغمان وزير الدفاع البرازيلي في قصر الشاطئ أمس ، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبرازيل وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

ورحب سموه بالوزير البرازيلي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، وعدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي محمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وفرناندو سايقريجا سفير البرازيل لدى الدولة والوفد المرافق للوزير البرازيلي.