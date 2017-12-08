بحث سبل التعاون بين الطيران المدني في الشارقة والأرصاد

المصدر:
  • أبو ظبي ـ البيان
التاريخ:

Ⅶخالد القاسمي خلال جولته في المركز | وام

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استضاف المركز الوطني للأرصاد الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وكان في استقباله الدكتور عبد الله المندوس مدير المركز وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.

جاءت تلك الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين دائرة الطيران المدني بالشارقة والمركز الوطني للأرصاد وفق متطلبات العمل في الهيئة انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للحكومة في توحيد مصدر معلومات الأرصاد، حيث شاهد عرضاً تفصيلياً لما يقدمه المركز من خدمات.

وقال المندوس: إن المركز يسعى وفي إطار توجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بضرورة توحيد معلومات الأرصاد الجوية. وقام الشيخ خالد القاسمي بجولة في المركز والاستماع إلى شرح مفصل من مسؤولي الأرصاد الجوية عن عملية التنبؤات.

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