تدشين 10 دوريات دراجات إسعاف للتعامل مع مصابي الحوادث بأبوظبي

دشّن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، أمس، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، 10 دوريات دراجات إسعاف «سبايدر»، ذات مواصفات مجهزة بأحدث أنواع المواد الطبية الأولية، لاستخدامها كمستجيب أول في تقديم خدمات الإسعاف السريعة لمصابي الحوادث بإمارة أبوظبي، منها دراجتان رمليتان تم إدخال تعديلات ميكانيكية مبتكرة عليهما.

لاستخدامها في المناطق الرملية، إحداهما في تل مرعب في الظفرة، والأخرى في تل الساد في العين. حضر تدشين المشروع، العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد أحمد الحنطوبي نائب مدير قطاع العمليات المركزية، والعقيد محمد إبراهيم العامري مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة، والمقدم عمر أحمد الظاهري مدير إدارة الإسعاف في المديرية وعدد من الضباط.

خطط استراتيجية

وأكد العميد علي خلفان الظاهري، حرص شرطة أبوظبي على اعتماد أفضل المبادرات والخطط الاستراتيجية الكفيلة بتوفير جميع الإمكانات والحلول الابتكارية لطواقم الطوارئ والإسعاف تحديداً، لضمان أقصى درجات الاستجابة وتأمين سلامة مصابي الحوادث.

وقال إن شرطة أبوظبي تسعى دوماً لتكون في طليعة المؤسسات الحريصة على تحقيق أعلى درجات الاستجابة، والتغلب على التحديات في مهام عملها الطارئة، من خلال تسخير أفضل التقنيات والحلول، ووضعها موضع التنفيذ، وفق الخطط والبرامج الموضوعة.

إسعاف سريع

من جانبه، قال العقيد محمد إبراهيم العامري، إن الهدف من تدشين دوريات دراجات الإسعاف، هو سرعة الوصول إلى المصابين، وتقديم خدمات الإسعاف والعلاج الأولي لحين وصول سيارات الإسعاف المساندة، التي تتولى متابعة عمليات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفيات المجهزة لاستقبالهم.

مستلزمات

قال العقيد محمد العامري: إن دوريات دراجات الإسعاف، مزودة بمستلزمات دوريات الشرطة الأخرى، التي تمكن المسعفين من القيام بمهامهم كافة، كما يتولى طاقمها تقييم الحادث وإبلاغ مركز القيادة والتحكم بطبيعته، وطلب الدعم والمساندة، وفق الإجراءات المعمولة لضمان تحقيق معدلات استجابة عالية.