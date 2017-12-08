«سقيا الإمارات» ترعى «ديزايناثون 2017» في دبي

انطلاقاً من حرص مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على نشر الوعي بين الأطفال والنشء الجديد حول قضايا المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، رعت المؤسسة مسابقات التصميم العالمية «ديزايناثون 2017»، التي أقيمت في دبي، بهدف إشراك الأطفال في تصميم وتطوير حلول ومفاهيم مبتكرة تسهم في إيجاد مستقبل أفضل للجميع.

جمعت المسابقة التي أقيمت في دبي لأول مرة نحو 500 طالب من 18 مدينة حول العالم تتراوح أعمارهم بين 7-12 عاماً، تحت شعار «المياه»، حيث عمل الطلاب بالتوازي، من خلال بث مباشر عبر الإنترنت، على تصميم وتطوير حلول مستدامة لقضايا المياه، وبناء نماذج أولية لتلك الحلول، ومناقشة أبعادها فيما بينهم.

وفي ختام المسابقة، قدم الطلاب المشاركون أعمالهم للتقييم النهائي من قبل لجنة من الخبراء المتخصصين، ضمت ممثلاً من مؤسسة سقيا الإمارات، وذلك لاختيار أربعة مشروعات فائزة بالمسابقة.

توجيهات

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاهتمام بالشباب والنشء الجديد، ورفع الوعي بين الأجيال القادمة بقضايا البيئة والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ».

فعاليات

وأكد الطاير أن مسابقات التصميم العالمية «ديزايناثون 2017» من الفعاليات الهامة التي تمكن الطلاب والنشء الجديد من إطلاق العنان لإبداعاتهم وأفكارهم، وتمنحهم الشعور بأهمية أفكارهم ومساهماتهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم. وفي نسخة هذا العام من المسابقة، خاض الأطفال تحديات عديدة لمواجهة مشكلات ندرة المياه وتلوثها وغيرها من قضايا المياه من خلال الإبداع والابتكار .

نشر الوعي

ومن جانبه، قال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات: «تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي سقيا الإمارات الحثيثة لنشر الوعي بين طلبة المدارس بقضايا المياه وترشيد استهلاكها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ».