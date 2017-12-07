محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع البرازيلي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ راؤول جانغمان وزير الدفاع بجمهورية البرازيل الاتحادية الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بوزير الدفاع البرازيلي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وفرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة والوفد المرافق للوزير البرازيلي.