"النائب العام":إنشاء نيابة متخصصة في تنفيذ الأحكام يأتي تحقيقا لسيادة القانون

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن مبادرة إنشاء نيابة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية تأتي انطلاقا من فلسفة العدالة في جوهرها ومفهومها القائم على معنى " إعطاء كل ذي حق حقـه " بما يحدث في المجتمع أثرا يتجسـد في الاستقرار بمعناه الشامل.

وأضاف ..كما تأتي تحقيقا لسيادة القانون عبر نظام قضائي قوي وفعال يدعم الأمن في دولة حريصة على الدفاع عن حقوق ومصالح وحريات جميع الأشخاص والمؤسسات وأخذا بمبدأ التخصص نهجا يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها 2021 وأحد أهدافها تحقيق سيادة القانون.

وكان معالي وزير العدل أصدر القرار الوزاري رقم 1093 لسنة 2017 بإنشاء نيابة تنفيذ الأحكام الجزائية تحت الإشراف المباشر للنائب العام للدولة في كل من دوائر النيابات الكلية الاتحادية وتضم كوادر قضائية وإدارية متخصصة لضمان تنفيذ الأحكام بمعدل زمني أقل وتعمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لتذليل ما يعوق تنفيذها.

وتختص كل منها بتنفيذ الأحكام الجزائية الواجبة النفاذ الصادرة من المحاكم الاتحادية بمختلف درجاتها بعقوبة مقيدة للحرية أو بالغرامة المالية أو النسبية أو بتدبير أو بالرسوم القضائية والإشراف على تنفيذ أحكام القصاص والحدود والاعدام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون وتفتيش المنشآت العقابية ودور رعاية الاحداث وإصلاحهم والبت في الطلبات المقدمة إليها المرتبطة بتنفيذ تلك الأحكام.