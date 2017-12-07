وزير الدفاع البرازيلي يزور واحة الكرامة

زار راؤول جونقمان، وزير الدفاع البرازيلي أمس، واحة الكرامة، واطلع خلال الزيارة على التصميم الفريد والمميز للواحة، وما تحمله من آيات الوفاء لذكرى شهداء دولة الإمارات الأبرار، وكان في استقبال الوزير البرازيلي خلال الزيارة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وبدأ الوزير زيارته باستعراض مراسم حرس الشرف، ثم وضع الرئيس إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، ويستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال، وأتبع ذلك بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وغيرها من الدلالات الوطنية الجليلة.

واختتم الوزير جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن أسمى آيات التقدير والاحترام لشهداء دولة الامارات.