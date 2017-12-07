حميد النعيمي: العلاقات بين الإمارات والسودان متميزة

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه في الديوان صباح أمس وفداً من الجالية السودانية في الإمارة والذي رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 46.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء إن العلاقات المتميزة بين البلدين تعكس مدى حرص الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على تعزيز الروابط والعلاقات مع السودان الشقيق.

وأعرب سموه عن تقديره للجالية السودانية في عجمان والتي تتفاعل مع قضايا الوطن، مشيداً بتماسكهم وجهودهم المقدرة في العملية التنموية التي تشهدها إمارة عجمان ودورهم البارز في التواصل مع أشقائهم من أبناء الإمارة من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات الاجتماعية والثقافية العديدة التي ينظمها النادي السوداني في مختلف المناسبات.

واستمع سموه والحضور خلال اللقاء لقصيدتين من الدكتورة عوضية أحمد يوسف وعبدالقادر الكتيابي أشادا فيهما بدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة التي جعلتها إحدى الدول المؤثرة على الساحة الدولية وأكسبتها احترام وتقدير المجتمع الدولي.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعباس النيل المستشار القانوني لصاحب السمو حاكم عجمان رئيس الجالية السودانية وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وجمع من كبار المسؤولين.