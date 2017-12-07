مجلس «المعاشات» يقر ميزانية 2018

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس صباح أمس، بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي، حيث تم إقرار مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة لعام 2018 تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بأعضاء المجلس، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم، كما رحب بمعالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، بمناسبة انضمامها إلى عضوية مجلس الإدارة. وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصیات الصادرة عنه.

توصيات

واطلع المجلس على القرارات والتوصيات المتخذة من قبل اللجان المنبثقة عنه وهي: اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر، وقام باعتمادها، واعتمد البيانات المالية للربع الثالث لعام 2017، ووافق على تعيين المدقق الداخلي لأعمال الهيئة لعام 2018، كما اتخذ قرارات بشأن مواضيع مدرجة على جدول أعماله.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المشتركين في الهيئة سجل زيادة خلال العام الجاري بنسبة 1%، حيث بلغ 88041 في نوفمبر 2017 مقارنة بـ 86489 عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين من 4819 في نوفمبر 2016 إلى 5381 في نوفمبر 2017، وبلغ عدد المتقاعدين نحو 15343، مقارنة بـ 14570 متقاعداً عن نفس الفترة من نوفمبر 2016، وعدد المستحقين 5744 مقارنة بـ 4046 عن نفس الفترة من العام الماضي، وتدير الهيئة ملفات 1847 متقاعداً، و3986 مستحقاً من المدنيين، وملفات 5662 متقاعداً و3165 مستحقاً من العسكريين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية.