8005 مستفيدين من تسديد «الاتحادية للكهرباء» ديون المعسرين

أطلقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء العديد من المبادرات، منها إسعاد المتعاملين في مكتب الهيئة بعجمان والتي استهدفت من خلالها الأسر المتعففة من المتعاملين المعسرين وأصحاب الحالات الخاصة من خلال تسديد فواتير الاستهلاك الخاصة بهم، حيث تمكنت خلال 5 سنوات ماضية من تسديد 483 ألف درهم استفاد منها 8005 من المعسرين.

وقال محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن مبادرة تسديد الفواتير الاستهلاكية للمتعاملين المعسرين استفاد منها خلال السنوات الخمس الماضية ثمانية آلاف و5 أشخاص بمبلغ 483 ألف درهم، منها 55 شخصاً في العام 2013، بقيمة 54 ألفاً و276 درهماً، وفي العام 2014 استفاد من المبادرة 200 شخص، سددت عنهم الهيئة 115 ألفا و419 درهماً، وفي 2015 استفاد 127 شخصاً بـ 72 ألفاً و500 درهم، وفي 2016 استفاد منها 200 شخص، بـ83 ألفاً و514 درهماً، إضافة إلى 223 شخصاً استفادوا من المبادرة خلال العام الجاري، وتم تسديد مبالغ مترتبة عليهم فيما يخص فواتير الاستهلاك في الكهرباء والماء.

تخفيف

ولفت صالح إلى أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعمل على التيسير في دفع الفواتير للحالات المعسرة وذلك بالتعاون مع صندوق وقف عجمان، حالياً (مركز أوقاف عجمان)، إضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية الأخرى، مثمناً دور تلك الجمعيات الخيرية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة والتي تعمل على مساعدة المحتاجين والوقوف بجانبهم للتخفيف عنهم وذلك بعد دراسة للحالات التي تقدم لها المساعدة عبر الموظفين الذين يعملون لديها.

مراكز السعادة

وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة عملت على توفير مراكز السعادة للمتعاملين معها عبر مناطق تواجدها والتي تم تصميمها لاستقبال المتعامل في أجواء مريحة تبتعد عن طوابير الانتظار وتقتصر زمن الإنجاز، كما أن تطوير تلك المراكز جاء ليتماشى مع منظومة الجيل الرابع للتميز و لإحداث نموذج تطوير مستدام للخدمات يستند إلى قنوات تواصل مفتوحة تساهم في تحويل الأفكار والاقتراحات إلى إضافات هامة وتطورات نوعية في العمل الحكومي، مثمناً توجيهات الحكومة الرشيدة، في توفير الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، والسعي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.