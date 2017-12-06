بدء العمل برسوم موحّدة لترخيص المركبات

بدأت سلطات الترخيص في كافة إمارات الدولة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية والذي اشتمل على 16 مادة منها توحيد رسوم 91 خدمة تقدمها سلطات الترخيص.

وتراوحت رسوم تسفير أو تحويل أو تصدير المركبات بأنواعها ما بين 200 إلى 50 درهماً، كما تراوحت رسوم الفحص الفني للمركبات بأنواعها ما بين 1000 إلى 100 درهم، وحدد فحص المركبات الخفيفة ب 150 درهماً وإعادة الفحص ب 50 درهماً.

وحدد القرار الوزاري رسوم فتح الملف المروري 200 درهم، وإجراء الفحص النظري للحصول على رخصة قيادة مركبة 200 درهم، وإجراء فحص عملي للحصول على رخصة قيادة مركبة 200 درهم، وإجراء فحص طبي للحصول على رخصة قيادة مركبة 100 درهم، وتقديم موعد الفحص النظري أو الفحص العملي للحصول على رخصة قيادة مركبة 300 درهم، وتحويل ملف متدرب قيادة مركبة من إمارة إلى إمارة أخرى 200 درهم، تعديل بيانات تصريح سائق مهني 200 درهم، ورسوم فحص متدرب قيادة مركبة من لجنة خاصة 300 درهم، ورسوم تحويل طلب فحص متدرب لقيادة مركبة 100 درهم، ورسوم رخصة قيادة مركبة لمدة سنة 100 درهم.

كما حدد 100 درهم رسم تجديد للرخصة، وبدل فاقد أو تالف 100 درهم، ورسوم رخصة قيادة مركبة لمدة تزيد على سنة 300 درهم، وللتجديد 300 درهم، وبدل فاقد أو تالف 300 درهم، واستبدال رخصة قيادة مركبة صادرة من دولة أخرى 600 درهم، ورسوم تعديل بيانات رخصة قيادة مركبة 100 درهم، ورسوم تصريح قيادة مركبة مؤقت 400 درهم، ولبدل فاقد أو تالف 400 درهم، إضافة فئة أخرى لرخصة قيادة مركبة 200 درهم، ورسوم تحويل ملف رخصة قيادة مركبة من إمارة لأخرى 200 درهم، وتصريح قيادة مركبة صحراوية 300 درهم، والتجديد 300 درهم، وبدل فاقد أو تالف 300 درهم، ورسوم تصريح قيادة مركبة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة 300 درهم، وللتجديد 300 درهم، ولبدل فاقد أو تالف 300 درهم، ورسوم تصريح سائق مهني 200 درهم، والتجديد 200 درهم، ولبدل فاقد أو تالف 200 درهم، ورسوم تصريح مدرب تعليم قيادة مركبة 400 درهم.

وللتجديد 400 درهم، ولبدل فاقد أو تالف 400 درهم، ورسوم تصريح تعلم قيادة مركبة خفيفة أو دراجة نارية 100 درهم، وللتجديد 100 درهم، ولبدل فاقد أو تالف 100 درهم، تصريح تعلم قيادة مركبة ثقيلة أو حافلة خفيفة أو ثقيلة 200 درهم، وللتجديد 200 درهم، ولبدل فاقد أو تالف 200 درهم، فيما تراوحت رسوم ترخيص المركبات والحافلات الخفيفة والثقيلة لأول مرة، أو للتجديد أو نقل الملكية أو إعادة التسجيل، من 1200 إلى 120 درهماً.