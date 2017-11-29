منصور بن زايد: شهداؤنا مشاعل نور تضيء الحاضر والمستقبل

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد أن شهداؤنا مشاعل نور تضيء الحاضر والمستقبل.

وذكر أنه "في يوم الشهيد، الذي نعلي فيه – قيادة وشعبا – من قيم التضحية والفداء، نقف إجلالا وتقديرا لشهدائنا الأبرار، الذين جادوا بالأرواح وهي غالية؛ فداء للوطن، وصونا لسيادته، وحماية لإنجازاته، وتأمينا لحاضره ومستقبله، ولتظل راية الإمارات عالية خفاقة؛ رمزا للقوة والعزة والمنعة."

وأضاف: "في هذا اليوم، نعاهد شهداءنا بأن تظل أرواحهم مشاعل نور، تضيء لنا طريق الحاضر والمستقبل، ومصدر عزة وفخر، وأن تظل تضحياتهم ملاحم خالدة في ذاكرة الأجيال، وقدوة لأبنائنا في حب الوطن والتفاني، تمكينا له، وذودا عنه.. إن يوم الشهيد مناسبة مجيدة، نؤكد خلالها قوة المجتمع الإماراتي وتماسكه وتضامن أبنائه، يوم نعزز فيه قيم الولاء للقيادة الرشيدة، التي أعلنت أبناء الشهداء وأسرهم أمانة في الأعناق، وتعهدتهم بالرعاية والعناية".