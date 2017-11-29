سيف بن زايد: شهداء الإمارات باقون في وجداننا

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن شهداء الوطن أيقونات للوفاء والعطاء وسنظل نذكرهم في كل وقت وحين .. باقون في وجداننا يجسدون بأرواحهم الطاهرة أمثلة للفخر والاعتزاز.

وقال سموه - في كلمة بمناسبة يوم الشهيد - إن يوم الشهيد يشكل أقصى قيم الوطنية والولاء والانتماء والإخلاص يوما للمجد والعز ويوما للوفاء لمن ضحى بالغالي لأجل الوطن الغالي وهو يوم لتكريم شهدائنا البواسل وشجاعتهم وبسالتهم .

وأضاف أن قيادة الوطن وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ..

قدمت الدعم اللازم لأسر وأبناء الشهداء وتأمين كل أوجه الرعاية والاهتمام لهم تقديرا منها لتضحيات أبناء الوطن وتجسيدا لمعاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته.

وقال سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن الإمارات تفخر وتعتز بشهدائها الأبرار .. هذه الكوكبة من أبنائها الذين سطروا ملحمة وطنية من العزة والكرامة ليحفروا أسماءهم بين الخالدين في قلوبنا ممن حملوا راية الدفاع عن الوطن وقدموا أرواحهم فداء له ونصرة للحق والمظلوم.

وأشار سموه إلى أن تضحيات شهداء الوطن ستبقى محل الفخر والتقدير والإعجاب لتستلهم الأجيال القادمة من هؤلاء الأبطال معنى الرجولة والفداء وعظمة الدفاع عن أرضهم ومقدرات ومكتسبات بلادهم فهم من جادوا بأرواحهم الطاهرة الزكية في ميادين الحق والواجب والإنساني لكي تظل راية الإمارات عالية خفاقة رمزا شامخا راسخا عزيزا قويا منيعا.

واختتم سموه بالترحم على شهداء الإمارات .. داعيا العزيز القدير أن يسكنهم جناته الخالدة ويجزي أهلهم وذويهم خيرا وأن يتقبل شهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحق وارتقوا إلى جنان.