رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس المصري

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف الآمنين بمسجد الروضة في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين .وأكد سموه تضامن الامارات مع مصر الشقيقة في هذا المصاب الجلل وتأييدها لكل الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويلهم اهالي الضحايا الصبر والسلوان .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيتي عزاء مماثلتين لفخامة الرئيس المصري.