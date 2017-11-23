تعدیل سرعات ضبط الرادار على شارع ملیحة – الفایة بالشارقة

اعتمدت القیادة العامة لشرطة الشارقة بعد دراسة لجنة حركة السیر والمرور تعدیل سرعات ضبط الرادار على شارع ملیحة - الفایة بالمنطقة الوسطى بمدینة الشارقة، حیث كانت السرعة السابقة لضبط الرادار 80 كم وتم تعدیلھا لیصبح ضبط سرعة الرادار 100 كم في الساعة بعد الانتھاء من الأعمال التطویریة من قبل ھیئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

وأكدت إدارة المرور و الدوریات أن أقرار سرعة ضبط الرادار یأتي ضمن الخطة الشاملة للسلامة المروریة التي تتبناھا القیادة العامة لشرطة الشارقة التي تھدف إلى تحسین مستویات السلامة المروریة في الامارة.

وللعمل على تفعیل ذلك تم تثبیت الأجھزة علیھا واستخدام أجھزة ضبط السرعة (الرادار) ثابتة ومتحركة على الشارعین بھدف زیادة معدلات مستخدمي الطریق . الضبط المروري والحفاظ على أرواح وسلامة قائدي المركبات.

وحثّت القیادة العامة لشرطة الشارقة سائقي المركبات على الانتباه والحرص لتجنب مخالفات الرادار وحفاظاً على سلامتھم وسلامة مستخدمي الطرق الآخرین، مؤكدة ضرورة مشاركة جمیع شرائح المجتمع في الجھود المبذولة لنشر ثقافة القیادة الآمنة، والالتزام بالسرعات المقررة للوقایة من الحوادث.