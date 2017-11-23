"صحة أبوظبي" تدعو المواطنين والمقيمين لأخذ تطعيم الانفلونزا بالمجان

شددت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، على أنه من الآن يتوجب على المواطنين والمقيمين الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، حيث يأتي ذلك بهدف ضمان استدامة التطعيم، كونه الأداة الأكثر فعالية في العالم لوقاية جميع أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وأعمارهم من الإصابة بالأمراض المعدية.



ووجهت الدائرة الراغبين من المواطنين والمقيمين في الحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية بالمجان، إلى زيارة المراكز الصحية التابعة لشركة صحة للخدمات الصحية "صحة"،أو حجز موعد مسبق على الرقم 50800

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وقالت الدكتورة فريدة الحوسني،مدير إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة: "إن صحة المجتمع تقع في مقدمة أولوياتنا وفي محور اهتمامنا، الأمر الذي يترجم جهودنا في رفع الوعي بأهمية التطعيم، كونها الأداة الأكثر فعالية في الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية كالإنفلونزا، وعليه، ندعو جميع المقيمين في الإمارة إلى أخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية لما له من دور رئيس في حماية صحتهم والحد من انتشار الأمراض المعدية في المجتمع."