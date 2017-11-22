شرطة دبي تطلق حملة "أمن وسعايد في عام زايد" لتوعية السياح

تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أطلقت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع وبالتعاون الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حملة توعوية تحت شعار "أمن وسعايد في عام زايد"، خاصة بتوعية سائحي وزوار الإمارة بالخدمات التي تقدمها الشرطة السياحية في شرطة دبي.

وجاء إطلاق الحملة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بحضور العميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والمقدم الدكتور احمد آل علي، رئيس قسم الشؤون الدينية في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لاسعاد المجتمع، وممثلين عن الدوائر الحكومية وسائل الإعلام والشركات والجهات المعنية.

وتشارك في الحملة التي تبدأ فعالياتها في الأول من ديسمبر القادم وتستمر حتى نهاية شهر مارس من العام القادم، كل من القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة الطيران المدني، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومصرف الامارات المركزي، وهيئة الثقافة والفنون بدبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري، ومركز الشيخ حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومتحف دبي، وجمعية الاتحاد التعاونية.

وأكد العميد محمد راشد بن صريع المهيري أن الحملة ستتضمن تقديم توعية للسائحين القادمين إلى الإمارة عن طريق السفن السياحية وتنظيم فعاليات توعوية في مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري وتقديم فعاليات توعوية للمرشدين السائحين المعتمدين من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وتوزيع مطبوعات ووضع " الرول أب" في الأماكن المستهدفة، ووضع شعار الحملة على دوريات الشرطة، وتنظيم فعاليات توعوية لزوار متحف دبي.

كما وستتضمن الحملة استضافة المسؤولين للتحدث عنها في التلفزيون، بالإضافة الى نشر عبارات وبوسترات توعوية وشعار الحملة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وضع شعارها على أجهزة الصراف الآلي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ووضع الشعار على شاشات جمعية الاتحاد التعاونية، والتسويق لها في الصحف العربية والإنجليزية من خلال شريط توعوي.