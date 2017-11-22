«3 أيام تخفيضات كبرى» في دبي غداً بمشاركة 1400 متجر

يترقب المتسوقون من المقيمين والزوار في مختلف أنحاء الدولة، انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تبدأ في دبي غداً الخميس، ويشارك بها أكثر من 1500 متجر تقدم تخفيضات وخصومات تتراوح بين 30% إلى 90%.

ويتوقع أن يشهد هذا الحدث، وهو إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إقبالاً غير مسبوق من المتسوقين نظراً لكونه يوفر فرصاً لا مثيل لها لاقتناء منتجات أكثر من 400 علامة تجارية عالمية.

تشكيلات

وتشمل التخفيضات تشكيلات واسعة من السلع والمنتجات تتراوح بين الأزياء، العطور ومستحضرات التجميل، الأحذية والإكسسوارات وحتى الأثاث.

ويعد هذا ثاني حدث للتخفيضات يتم تنظيمه هذا العام، حيث شهد الحدث الذي تم تنظيمه خلال الفترة بين 18-20 مايو الماضي، إقبالاً كبيراً من المتسوقين، وسيمتاز الحدث الذي سينطلق غداً بارتفاع عدد المتاجر المشاركة إلى 1400 متجراً مقابل 1000 متجر في مايو الماضي.

كما يمتاز حدث «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بكون التخفيضات حقيقية، خاصة وأنه يتم التدقيق عليها من إدارة حماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، لضمان تمتع المتسوقين بفرص تسوق لا مثيل لها.

تكامل

ويتكامل هذا الحدث مع الفعاليات الأخرى التي يتم تنظيمها في دبي على مدار العام، بما فيها مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي، والتي تساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة تسوق عالمية المستوى، توفر للمتسوقين تشكيلات لا حصر لها من السلع والمنتجات من مختلف الماركات العالمية بأسعار تنافسية، حيث يمثل التسوق أحد أبرز عوامل الجذب السياحي في إمارة دبي التي عززت مكانتها ضمن صدارة أكثر الوجهات السياحية شعبية على المستوى العالمي.

وتشمل قائمة متاجر الأزياء المشاركة في التخفيضات التي ستقام خلال الفترة بين 23 و25 نوفمبر كلاً من «بانانا ريبابلك»، «توب شوب»، «ريفر ايلاند»،«فور ايفر 21»، «ماسيمو دوتي»، و«زارا»، بينما تشمل قائمة محلات الاكسسوارات المشاركة في هذه المبادرة كلاً من «فورلا»، «است باك»،«تومي»، «كليرز»، و«كيبلينج»، والعديد من المحلات الأخرى.