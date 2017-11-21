الإمارات تقدم للعالم دورة مميزة وغير مسبوقة في تاريخ إكسبو

أكد المتحدثون في الحلقة النقاشية الرئيسة بمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بعنوان (مشاريع إكسبو 2020)، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في إمارة دبي، ستقدم للعالم دورة مميزة وغير مسبوقة في تاريخ معارض إكسبو، وذلك نظراً لما تتمتع به دولة الإمارات من ببنية تحتية على مستوى عالمي، وخبرة طويلة في تعزيز التواصل الدولي، وأن موقع «إكسبو» سيتحول في مرحلة الإرث، إلى مدينة تستقطب الشركات من مختلف القطاعات، وتكون مكملة لمدن الأعمال والمناطق السكنية في دبي والإمارات.

وقالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب «إكسبو 2020 دبي» إن استضافة دولة الإمارات لمعرض اكسبو الذي سيتزامن مع احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، سيكون منصة عالمية للجميع تشجع على التعاون بين مختلف شعوب العالم وتحتفي بأحدث ما توصل إليه البشر من إنجازات وابتكارات تهدف إلى الارتقاء بحياة الناس وحماية كوكب الأرض، مؤكده أن الفعاليات والأحداث الكبيرة تنعكس ايجاباً على كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية، وتصنع نموذج غير اعتيادي لريادة الأعمال.

وأضافت: نركز خلال تنفيذنا لكافة المشاريع المتعلقة بالمعرض على تحقيق الجودة والسلامة والاستدامة، وتأمين كل ما يلزم من بنية تحتية وتسهيلات وضيافة، من أجل راحة ممثلي الدول المشاركة في الحدث الأضخم عالمياً، وأمنهم، وإسعادهم، موضحه أن الدول التي اكدت عزمها المشاركة في الحدث تجاوز 150 دولة، وهو مؤشر ممتاز على حجم المشاركة الدولية التي ستقدم خبراتها وتجربتها وثقافتها لزوار المعرض.

وأكدت الهاشمي: أن انجاز كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة المعرض من توفير البنية التحتية المتعلقة بالطرق والمواصلات والكهرباء والمياه والاتصالات، وتامين الحدث وغيرها تعد من أكثر الأمور تعقيداً، ولذلك اعتمدنا نموذج اسناد المشاريع للشركاء الاستراتيجيين كل في مجال اختصاصه، فمثلاً تقوم هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ شبكة الطرق وأنظمة النقل المختلفة، فيما تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفير خدمات الكهرباء والمياه، وتتولى شرطة دبي تأمين الحدث، وكذلك الحال بالنسبة لبلدية دبي وموانئ دبي وغيرهم من الشركاء، مشيره إلى أن هناك خطة واضحه لتنفيذ كافة المشاريع والبرامج، وهذه الخطة تتسم بالمرونة والكفاءة، فنحن على علم متى سيبدأ كل مشروع ومتى ينتهي.

لجنة عليا

من جانبه قال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: فور اعلان فوز إمارة دبي باستضافة معرض اكسبو، قمنا في هيئة الطرق والمواصلات بوضع هيكل تنظيمي لإدارة متطلبات النقل للمعرض، ويشتمل الهيكل على لجنة عليا تضم ستة تُعنى بالطرق مثل الطرق، والمواصلات العامة، والمترو، والاستجابة لحالات الطوارئ، وإدارة الحشود، والعلاقات الاستراتيجية، كما انشأنا مكتباً متخصصاً لإدارة المشاريع لضمان مواءمة وتكامل جميع مشاريع إكسبو وأن يتم الانتهاء منها وفقا للخطة.

وأضاف: أنجزت الهيئة ستة دراسات والمشاريع، فيما تعمل حاليا على عدد من المشاريع بتكلفة 15 مليار درهم، ويعتبر مركز التحكم الموحد الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في شهر مايو الماضي أحد أهم المشاريع المنجزة، حيث سيساهم في مراقبة وإدارة حركة جميع وسائل المواصلات وإدارة الحشود خلال فترة المعرض، وتضم محفظة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، مشروع (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر أند تاور» إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً، ومشروع تطوير تقاطعات شارع المطار لاستيعاب الحركة المرورية حول مطار دبي الدولي وسيتم إنجازه في فبراير 2018، بالإضافة إلى مشاريع الطرق حول منطقة المعرض، والتي سيتم إنجازها على مراحل تنتهي في فبراير 2020، كما ستقوم الهيئة بتوفير 625 حافلةً وأكثر من 2900 مركبة أجرة لخدمة المعرض مع إنشاء 14 محطة حافلات في أماكن مختلفة، وتوفير 99 حافلة لخدمة حركة تنقل الركاب داخل موقع إكسبو.

وقال مطر الطاير: أن هيئة الطرق والمواصلات وضعت في الاعتبار عند وضع خطة تنفيذ المشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو أن تكون مشاريع مستدامة تلبي احتياجات المناطق الحيوية التي يخدمها هذا المشروع الحيوي في الحاضر والمستقبل، فعلى سبيل المثال روعي في إعداد خطة تنفيذ (مسار 2020) ربط المسار بعدد من المشاريع والمواقع الحيوية التي تضم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يصل تعداد سكانها إلى 270 ألف نسمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم المسار بطريقة يمكن تمديده في المستقبل لخدمة مطار آل مكتوم، وسيتم دمج حافلات إكسبو في شبكة حافلات دبي بعد هذا الحدث، كما سيتم استخدام مركبات الأجرة لخدمة دبي بعد إكسبو 2020، أما بالنسبة لمركز التحكم الموحد فسيتم استخدامه اليوم لضمان تكامل أنظمة النقل وإدارة عمليات النقل اليومية والفعاليات.

وحول الممارسات المبتكرة في إدارة المشاريع لتمكين حلول التنقل في معرض إكسبو، قال الطاير: "إن وسائل وتوجهات التنقل الحديثة مثل هايبرلوب، التاكسي الجوي، والمركبات ذاتية القيادة، ما زالت في بداياتها وتتطلب الكثير من التجارب لتطويرها لتصبح حلول نقل آمنة ومجدية، مشيراً إلى اعتماد نهج "إدارة المشاريع الرشيقة" يعد الأنسب لإدارة مشاريع الابتكار في العديد من المجالات بما في ذلك التنقل، وتركز إدارة المشاريع الرشيقة على صنع القيمة باستخدام التكرار، موضحاً أن هيئة الطرق والمواصلات، أسست مكتب إدارة مشاريع مخصص للمشاريع المستقبلية التي تتطلب مجموعة من المهارات التي تختلف عن المشاريع الاعتيادية.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن مهنة إدارة المشاريع سوف تستفيد بشكل كبير من إكسبو 2020، من خلال اختبار ممارسات جديدة ومبتكرة لإدارة المشاريع في بيئة متطورة للغاية، وإدراج الممارسات التي تم تطويرها وتنفيذها حديثا في المعايير العالمية لإدارة المشاريع والبرامج، ودمج الخبرات والتعلم في البرامج البحثية والأكاديمي، إضافة إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة بيت خبرة لإدارة البرامج والمشاريع للأجيال القادمة من المهنيين.

50 مليون وحده

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: إن 90% من الشحنات التي تصل إلى دبي تأتي عبر الموانئ، ويقدر عدد الشحنات سنوياً بنحو 50 مليون وحده، وهذا الرقم سيتضاعف في عام 2020 ليصل إلى أكثر من 100 مليون وحده سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات تفرض علينا تحدي كبير في تعزيز الإنتاجية للتعامل مع عدد الشحنات المتزايدة بنفس الموارد البشرية، وتسريع عملية التخليصات الجمركية، حيث يقدر الوقت المستغرق لإتمام عملية التفتيش بنحو 80% من إجراءات تسليم الشحنات.

وأضاف: استثمرنا في السنوات العشرة الماضية 15 مليار دولار، لتطوير موانئ في دبي ولندن والبرازيل وفيتنام وبيرو والصومال ومقديشو وموزنبيق ودكار وهولندا وغيرها، ونحرص من خلال محفظتنا التي تضم 77 محطة برية وبحرية في ست قارات، على نقل تجربتنا الرائدة إلى أنحاء العالم، بما يعكس نجاح دبي اللافت في تطوير وإدارة الموانئ والمناطق الحرة، ونشر مستوى الإبداع والابتكار الذي أنجزته الإمارة في هذا المجال.

من جانبه عبر هنري بوبار لافارج رئيس شركة ألستوم عن سروره بشراكة (ألستوم) مع حكومة دبي في معرض إكسبو، وذلك عبر تنفيذ مشروع (مسار 2020) لمترو دبي، وقال: نعمل بروح الفريق لإنجاز كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع في الموعد المحدد، ونحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة ليكون (مسار 2020) ايقونة مميزة تضاف للمشاريع الرائدة في دبي.