سفارة الإمارات في نيودلهي تستقبل 88 جريحاً يمنياً

استقبلت سفارة دولة الإمارات في العاصمة نيودلهي عددا من الجرحى اليمنيين ومرافقيهم الذين وصلوا إلى الهند لتلقي العلاج في مستشفياتها على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وكان في استقبال الجرحى - البالغ عددهم 88 شخصا إضافة إلى مرافقيهم - أعضاء السفارة في نيودلهي .. حيث تأتي هذه الخطوة لعلاج الجرحى من أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناتهم والوقوف إلى جانبهم بسبب تعرضهم للانتهاكات الحوثية.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند حرص السفارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة تأكيدا لدور الإمارات الداعم للشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناتهم والوقوف الى جانبهم.

ووجه السفير البنا أعضاء السفارة بمتابعة تقديم الرعاية الطبية للجرحى وتأمين احتياجاتهم ومرافقيهم.