حمدان بن محمد يوجه هيئة الصحة بتقليل مدة الانتظار للحصول على موعد بالعيادات الخارجية التخصصية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مركز الإصابات والطوارئ بمستشفى راشد ووجه سموه هيئة الصحة بتقليل مدة الانتظار للحصول على موعد في العيادات الخارجية التخصصية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن رفع مستوى الوعي الصحي والوقائي العام لدى أفراد المجتمع مسؤولية مشتركة، ومسؤولية المحافظة على الصحة لا تقع على عاتق الهيئة فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات والأفراد في المجتمع.

وأضاف سموه: نولي صحة وسلامة سكان دبي أهمية كبيرة ضمن خططنا الحالية والمستقبلية، التي وضعناها لتلبي تطلعات سكانها وطموحاتهم في الحصول على خدمات صحية متميزة وهو ما يظهر جلياً في خطة دبي .2021

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