شرطة أبوظبي تطرح 60 رقما مميزا للمركبات في مزاد علني غدا

تنظم شرطة أبوظبي - في فندق قصر الإمارات بأبوظبي مساء غد - مزادا علنيا على 60 رقما مميزا للوحات المركبات الخاصة من الفئة الأولى بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها.. وذلك بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات.

ويتضمن المزاد - الذي أطلقته شركة الإمارات للمزادات على موقعها الإلكتروني قبل أسبوع - باقة متنوعة من الأرقام لمركبات السيارات تشمل لوحة فردية واحدة تحمل الرقم /2/ وخمس لوحات ثنائية العدد و15 لوحة ثلاثية و19 لوحة رباعية و17 لوحة خماسية.

ويعتبر الرقم /2/ من بين أبرز الأرقام المميزة في هذا المزاد باعتباره الرقم الفردي الوحيد المتاح عدا عن أنها المرة الأولى التي يتم فيها طرح رقم فردي من الفئة الأولى في مزاد علني.

ومن أبرز الأرقام المميزة الأخرى المطروحة في المزاد الأرقام /11/ و/22/ و/10/ و/60/ و/17/ و/333/ و/600/ و/999/ و/200/ و/1000/ و/1111/ و/5050/ و/6000/ و/6060/ و/6666/ و/9090/ و/9999/ و/10000/ و/55555/ و/60000/ و/66666/ وغيرها العديد من الأرقام المميزة التي تحاكي مختلف أذواق هواة اقتناء الأرقام المميزة للوحات مركباتهم.

ويأتي تنظيم المزاد بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس شرطة أبوظبي واحتفاء بمسيرتها المضيئة بالإنجازات التطويرية وتميزها على مستوى الأداء الأمني والعمل الشرطي وفق أرقى المعايير العصرية والإنسانية التي تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتجسد حرص شرطة أبوظبي الدائم على إسعاد متعامليها من محبي اقتناء لوحات تحمل أرقاما مميزة لسياراتهم وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين ووفق أعلى المعايير المتبعة في تنظيم المزادات العلنية على مستوى العالم.

وتتوقع الإمارات للمزادات أن يشهد هذا المزاد إقبالا كبيرا من الجمهور نظرا لكونها المرة الأولى التي يتم فيها طرح أرقام مميزة للمركبات من "الفئة الأولى" التي تعتبر الأكثر تميزا على مستوى الدولة وتحظى باهتمام كبير من محبي اقتناء الأرقام المميزة.

ويمكن الاطلاع على جميع اللوحات المعروضة بالمزاد من خلال الموقع الإلكتروني للشركة /https://www.emiratesauction.com/ أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة عبر الهواتف الذكية.

ويتوجب على الراغبين بالمشاركة في المزاد الحضور قبل وقت كاف من بدء فعالياته التي الساعة 4 من مساء اليوم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي..

فيما يحق للمزايدين امتلاك عدد غير محدد من الأرقام المميزة.. ويبدأ المزاد من سعر القيمة الاسمية المحددة.