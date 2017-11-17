نشرت وزارة "الداخلية" على حسابها في تويتر مجموعة من الإرشادات والتحذيرات عند هطول الأمطار وجريان السيول، وحذرت من المجازفة بالوقوف في مجرى السيل أو عبوره.
إرشادات وتحذيرات عند هطول الأمطار وجريان السيول
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