إرشادات وتحذيرات عند هطول الأمطار وجريان السيول

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نشرت وزارة "الداخلية" على حسابها في تويتر مجموعة من  الإرشادات والتحذيرات عند هطول الأمطار وجريان السيول، وحذرت من المجازفة بالوقوف في مجرى السيل أو عبوره.

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